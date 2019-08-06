Матвеев: Преимущество «Краснодара» перед «Порту» — игровой тонус

Главный тренер «Краснодара»рассказал о состоянии полузащитника, а также поделился ожиданиями от матча против

Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи — 20.00 мск.

«У Вандерсона была температура. Сейчас он тренируется с командой и, скорее всего, примет участие в первом матче с "Порту".

Возможно, наше преимущество состоит в игровом тонусе. Мы провели несколько матчей в чемпионате России, а для "Порту" матч с нами будет первой официальной встречей в сезоне. Однако сложно сказать, насколько это важно.

"Краснодар" не отойдет от своей идеологии атакующего футбола в матче с "Порту". Мы постараемся навязать сопернику свой футбол, а не отталкиваться от его игры.

Был ли матч с "Зенитом" репетицией игры с "Порту"? Да, петербуржцы по своей манере напоминают португальский клуб: они также используют короткий и средний пас для выхода в атаку.

Игра в Санкт-Петербурге была сложной для нас, но она поможет нам в предстоящем матче», — цитирует специалиста агентство «РИА Новости». 0