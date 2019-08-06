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    Матвеев: Преимущество «Краснодара» перед «Порту» — игровой тонус

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    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии полузащитника Вандерсона, а также поделился ожиданиями от матча против «Порту».

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    Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи — 20.00 мск.

    «У Вандерсона была температура. Сейчас он тренируется с командой и, скорее всего, примет участие в первом матче с "Порту".

    Возможно, наше преимущество состоит в игровом тонусе. Мы провели несколько матчей в чемпионате России, а для "Порту" матч с нами будет первой официальной встречей в сезоне. Однако сложно сказать, насколько это важно.

    "Краснодар" не отойдет от своей идеологии атакующего футбола в матче с "Порту". Мы постараемся навязать сопернику свой футбол, а не отталкиваться от его игры.

    Был ли матч с "Зенитом" репетицией игры с "Порту"? Да, петербуржцы по своей манере напоминают португальский клуб: они также используют короткий и средний пас для выхода в атаку.

    Игра в Санкт-Петербурге была сложной для нас, но она поможет нам в предстоящем матче», — цитирует специалиста агентство «РИА Новости». 0

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