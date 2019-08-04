«Милан» усилился лучшим игроком Кубка Африки-2019

Исмаэль Беннасер
globallookpress.com
Контракт 21-летнего алжирского футболиста с «россонери» рассчитан до 2024 года. Ежегодная зарплата Беннасера в миланском клубе составит 1,5 миллиона евро.
Отметим, что Беннасер выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира и стал лучшим игроком турнира. На его счету две голевые передачи в семи матчах континентального розыгрыша.
В сезоне-2018/19 Беннасер в 37 матчах Серии А отметился тремя голевыми передачами.
Ready to fight Ismaël? 👊🏼— AC Milan (@acmilan) 4 август 2019 г.
Bienvenu Bennacer! 👊🏼#ForzaMilan pic.twitter.com/nKb3r8dmaD