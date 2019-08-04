«Милан» усилился лучшим игроком Кубка Африки-2019

на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника

Контракт 21-летнего алжирского футболиста с «россонери» рассчитан до 2024 года. Ежегодная зарплата Беннасера в миланском клубе составит 1,5 миллиона евро.

Отметим, что Беннасер выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира и стал лучшим игроком турнира. На его счету две голевые передачи в семи матчах континентального розыгрыша.

В сезоне-2018/19 Беннасер в 37 матчах Серии А отметился тремя голевыми передачами.

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