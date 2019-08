«Барселона» договорилась о трансфере Фирпо

На странице журналиста Фабрицио Романо в twitter появилась новость о том, что каталонскаясумела договориться со трансфере. После того как клубы уладят некоторые вопросы, 22-летний защитник станет игроком «каталонцев».

«Бетис» изначально оценил Фирпо в 25 млн евро. Пока что неизвестно, какую сумму предложила «Барса».

Если все вопросы будут решены на этих выходных, то уже в понедельник защитник сможет отправиться с новой командой в тур по США.

В прошлом сезоне выпускник академии «Бетиса» провел за родной клуб 38 поединков, став автором 5 забитых голов.

Junior Firpo to Barcelona, here we go! Total agreement reached with Betis, last details and the deal will be completed. 🔴🔵 #FCB #Barcelona https://t.co/25LzivPqoO