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    Левашов: Пока до сих пор не осознаем, что произошло

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    Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов оценил игру команды в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи» (0:3).

    Михаил Левашов
    Михаил Левашов

    По сумме двух матчей «Арсенал» уступил со счетом 0:4 и покинул турнир.

    «В первом тайме играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе.

    Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились

    Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», — приводит слова Левашова ТАСС. 0

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