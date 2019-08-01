Левашов: Пока до сих пор не осознаем, что произошло

Голкипер тульского «Арсенала»оценил игру команды в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с(0:3).

По сумме двух матчей «Арсенал» уступил со счетом 0:4 и покинул турнир.

«В первом тайме играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе.

Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились

Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», — приводит слова Левашова ТАСС. 0