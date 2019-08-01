Рафаэл Леао стал игроком «Милана»

Рафаэл Леао
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Официальную стоимость этого трансфера ни одна из сторон не разглашает. До перехода Леао в «Милан» предполагалось, что стоимость игрока составит 35 млн евро.
В условиях договора указано, что португалец будет выступать за «дьяволов» 5 лет. Контракт рассчитан до 2024 года. В случае продажи футболиста, 20% от вырученной суммы будут переданы «Лиллю».
Борьбу за нападающего с «россонери» вели представители «Наполи», однако выбор пал именно на «полосатых».
В составе «Лилля» Леао провел всего один сезон. В Лиге 1 он успел сыграть 24 поединка, 16 из которых в стартовом составе.
Official Statement: Rafael Leão ➡ https://t.co/4mJ10QES6C— AC Milan (@acmilan) 1 августа 2019 г.
Comunicato Ufficiale: Rafael Leão ➡ https://t.co/cRBwOeel8F pic.twitter.com/uREr8CS3QD