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    Луценко сыграет в атаке «Арсенала» на ответный матч с «Нефтчи»

    «Нефтчи» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Арсенал Тула Футбол России Календарь Лиги Европы
    Определились стартовые составы «Нефтчи» и тульского «Арсенала» на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    Напомним, что в первой встрече российский клуб уступил на своем поле со счетом 0:1.

    «Нефтчи»: Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

    «Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лисовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.

    На победу «Арсенала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,20, а на победу «Нефтчи» — 3,15.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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