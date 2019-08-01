«Нефтчи» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составыи тульскогона ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Напомним, что в первой встрече российский клуб уступил на своем поле со счетом 0:1.

«Нефтчи»: Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лисовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.

На победу «Арсенала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,20, а на победу «Нефтчи» — 3,15.

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