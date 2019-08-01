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    Попрощается ли тульский «Арсенал» с еврокубками?

    «Нефтчи» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на футбол России
    Прогноз на «Нефтчи» — «Арсенал»
    «Арсенал» — «Нефтчи»
    В четверг, 1 августа, в рамках ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы, «Нетфчи» примет на своем поле тульский «Арсенал». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Нефтчи» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
  • Играть!
    •

    «Нефтчи»

    В прошлом сезоне «нефтяники» под руководством итальянского специалиста Роберто Бордина заняли второе место в чемпионате Азербайджана, уступив «Карабаху» 8 очков.

    В межсезонье «Нефтчи» обновил остав: ушли сразу пятеро игроков, на их места пришли игроки «Габалы» имеющие опыт игры в еврокубках — Станкович, Джозеф-Монро и Алиев.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Летом бакинцы провели контрольный матч с российским «СКА-Хабаровском», победив со счетом 3:1.

    В первом раунде квалификации бакинцы играли против молдавской команды «Сперанца» и дважды разгромили молдаван. Сперва на поле соперника 3:0, а после, в родных стенах 6:0.

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  • 29/07/2019

    • В первом матче противостояния с «Арсеналом» бакинский клуб победил в Туле со счетом 1:0. «Нефтчи» уверенно срывал атаки соперника, отвечая контратаками, во время одной из которых и забил в конце первого тайма.

    «Арсенал» Тула

    Тульский «Арсенал» прошлый чемпионат РПЛ завершил на шестом месте и попал в квалификацию Лиги Европы благодаря «Уралу», который проиграл в финале Кубка России «Локомотиву».

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    В рамках предсезонной подготовки «оружейники» провели пять контрольных матчей, трижды сыграв вничью, один раз крупно проиграв и один раз победив.

    В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Во втором туре тульский клуб на выезде победил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2. Дважды забив в середине первого тайма, туляки пропустили перед перерывом, но не дали сопернику отыграться.

    В дебютном еврокубковом матче «Арсенал» выглядел бледно — в первом тайме матча с «Нефтчи» туляки имели лишь пару моментов, во втоом и того меньше, а в концовке и вовсе могли пропустить второй гол.

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    • В последнем матче «Арсенал» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 2:3. Пропустив два мяча в каждом из таймов, туляки отквитали один гол, но в концовке пропустили еще раз, потеряв надежду на спасение.

    Прогноз

    На победу «Арсенала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничейный результат — 3,05, а на выездной успех «Нефтчи» — 3,50.

    На проход «Нефтчи» в следующий раунд дают коэффициент 1,40, а за успех «Арсенала» дают 2,85.

    Бакинская команда уверенно сыграла на выезде, вряд ли она отпустит преимущество на своем поле. Прогнозируем, что «Нефтчи» не проиграет на своем поле.

    Первый матч прошел почти без моментов и голов, вряд ли в ответной встрече что-то изменится. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,75 0

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    «Нефтчи» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Нефтчи» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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