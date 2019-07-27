«Уфа» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч третьего тура чемпионата России.

Александр Гацкан ФК «Крылья Советов» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Отметим, что у «Крыльев» с первых минут на поле выйдет новичок команды, полузащитник Александр Гацкан, перешедший из «Ростова».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Гынсарь, Соболев.

Поединок пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0