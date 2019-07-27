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    «Уфа» — «Крылья Советов»: Гацкан дебютирует в составе самарцев

    «Уфа» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Уфы» и «Крыльев Советов» на матч третьего тура чемпионата России.

    Александр Гацкан
    Александр Гацкан

    Отметим, что у «Крыльев» с первых минут на поле выйдет новичок команды, полузащитник Александр Гацкан, перешедший из «Ростова».

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Гынсарь, Соболев.

    Поединок пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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