«Уфа» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Александр Гацкан
ФК «Крылья Советов»
Отметим, что у «Крыльев» с первых минут на поле выйдет новичок команды, полузащитник Александр Гацкан, перешедший из «Ростова».
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Гынсарь, Соболев.
Поединок пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0