«Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч РПЛ 27 июля 2019 года

«Уфа»
По результатам прошлого сезона «уфимцы» заняли 14 место в чемпионате России, и в стыках попали на «Томь», которую победили по сумме двух встреч 2:1, сохранив место в РПЛ.
«Горожане» провели довольно обширную предсезонку, сыграв пять матчей. В июне «Уфа» встречалась с «Хорном» (1:2) и «Карабахом» (1:2).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В июле состоялось три товарищеских поединка — победа над «Ботошани» 1:0, поражение от «Виктории Пльзень» 0:1 и победа над «Вакер Инсбрук» 9:1.
Летом в «Уфу» пришли нападающий Андрей Козлов, хавбеки Николай Гиоргобиани, Даниил Фомин, защитник Тургай Мохбалиев.
Команду покинули хавбеки Игорь Безденежных, Иван Пауревич, Веролюб Салатич, нападающий Еркебулан Сейдахмет и вратарь Тимур Акмурзин.
В стартовом туре нового сезона «Уфа» гостила у «Урала» и потерпела поражение со счетом 2:3. Подопечные Вадима Евсеева первыми пропустили два мяча и не смогли спастись.
Во втором туре «Уфа» дома проиграла «Краснодару». Подопечные Вадима Евсеева вели до перерыва 2:0, но пропустили три мяча во втором тайме — 2:3.
«Крылья Советов»
В прошлом сезоне «Крылья Советов» тоже финишировали в зоне стыковых матчей, победив по сумме двух встреч «Нижний Новгород» (0:1 и 3:1) и сохранив прописку в РПЛ.
В рамках подготовки к новому сезону подопечные Миодрага Божовича уступили «Банику» (0:1) и «Хайдуку» (1:2), а также обыграли «Целе» (2:1) и «Краснодар» (2:1).
Летом «Крылья Советов» усилились Дмитрием Комбаровым, Раду Гынсарем, Александром Анюковым и Александром Гацканом, но попрощались с Александром Самедовым, Виталием Денисовым, Романом Шишкиным, Джано Ананидзе и Рамилем Шейдаевым.
В стартовом матче чемпионата России самарский клуб совершил небольшую сенсацию, победив на своем поле ЦСКА со счетом 2:0.
Во втором туре «Крылья» на своем поле выдали боевой поединок с тульским «Арсеналом», проиграв в итоге со счетом 2:3.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» проиграли в Уфе 1:2, дома сыграв вничью 1:1. В трех последних выездах в Уфу самарцы одержали две победы, раз проиграв.
Прогноз
На победу «Уфы» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничейный результат — 3,05, а на выездной успех «Урала» — 3,30.
Обе команды сильнее выступают на своем поле, прогнозируем что «Уфа» дома как минимум не проиграет.
Обе команды в стартовых матчах много забивают, но и пропускают не меньше. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,50 и «Обе забьют» за 2,05. 0