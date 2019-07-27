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    Продолжат ли радовать голами «Уфа» и «Крылья Советов»?

    «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч РПЛ 27 июля 2019 года

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    Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»
    В субботу, 27 июля, «Уфа» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 3-го тура чемпионата России. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Уфа»

    По результатам прошлого сезона «уфимцы» заняли 14 место в чемпионате России, и в стыках попали на «Томь», которую победили по сумме двух встреч 2:1, сохранив место в РПЛ.

    «Горожане» провели довольно обширную предсезонку, сыграв пять матчей. В июне «Уфа» встречалась с «Хорном» (1:2) и «Карабахом» (1:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В июле состоялось три товарищеских поединка — победа над «Ботошани» 1:0, поражение от «Виктории Пльзень» 0:1 и победа над «Вакер Инсбрук» 9:1.

    Летом в «Уфу» пришли нападающий Андрей Козлов, хавбеки Николай Гиоргобиани, Даниил Фомин, защитник Тургай Мохбалиев.

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    • Команду покинули хавбеки Игорь Безденежных, Иван Пауревич, Веролюб Салатич, нападающий Еркебулан Сейдахмет и вратарь Тимур Акмурзин.

    В стартовом туре нового сезона «Уфа» гостила у «Урала» и потерпела поражение со счетом 2:3. Подопечные Вадима Евсеева первыми пропустили два мяча и не смогли спастись.

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    • Во втором туре «Уфа» дома проиграла «Краснодару». Подопечные Вадима Евсеева вели до перерыва 2:0, но пропустили три мяча во втором тайме — 2:3.

    «Крылья Советов»

    В прошлом сезоне «Крылья Советов» тоже финишировали в зоне стыковых матчей, победив по сумме двух встреч «Нижний Новгород» (0:1 и 3:1) и сохранив прописку в РПЛ.

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    В рамках подготовки к новому сезону подопечные Миодрага Божовича уступили «Банику» (0:1) и «Хайдуку» (1:2), а также обыграли «Целе» (2:1) и «Краснодар» (2:1).

    Летом «Крылья Советов» усилились Дмитрием Комбаровым, Раду Гынсарем, Александром Анюковым и Александром Гацканом, но попрощались с Александром Самедовым, Виталием Денисовым, Романом Шишкиным, Джано Ананидзе и Рамилем Шейдаевым.

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    • В стартовом матче чемпионата России самарский клуб совершил небольшую сенсацию, победив на своем поле ЦСКА со счетом 2:0.

    Во втором туре «Крылья» на своем поле выдали боевой поединок с тульским «Арсеналом», проиграв в итоге со счетом 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Крылья Советов» проиграли в Уфе 1:2, дома сыграв вничью 1:1. В трех последних выездах в Уфу самарцы одержали две победы, раз проиграв.

    Прогноз

    На победу «Уфы» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничейный результат — 3,05, а на выездной успех «Урала» — 3,30.

    Обе команды сильнее выступают на своем поле, прогнозируем что «Уфа» дома как минимум не проиграет.

    Обе команды в стартовых матчах много забивают, но и пропускают не меньше. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,50 и «Обе забьют» за 2,05. 0

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    «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч РПЛ 27 июля 2019 года. Прогноз на «Уфа» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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