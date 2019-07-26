«Вулверхэмптон», «Торино» и «Рейнджерс» одержали победы в квалификации Лиги Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европыодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Голы забили Жота (37-я минута) и Рубен Винагре (90).

Шотландский «Глазго Рейнджерс» обыграл «Прогрес» со счетом 2:0, благодаря забытым мячам Джо Арибо (20) и Шейи Оджо (54).

«Эспаньол» на своем поле разгромил исландский «Стьярнан» со счетом 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра (49, 57) и Борха Иглесиас (60, 68).

Итальянский «Торино» не оставил шансов венгерскому «Дебрецену» — 3:0.

Андреа Белотти реализовал пенальти на 20-й минуте, а еще по мячу забили Кристиан Ансальди (42) и Симоне Дзадза (90).

Напомним, что Ансальди известен российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

В других встречах игрового дня «Заря» в гостях переиграла «Будучность» (3:1), «Домжале» на своем поле сыграл вничью с «Мальме» (2:2), «Страсбур» одержал домашнюю победу над «Маккаби» (3:1).

Ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 1 августа. 0