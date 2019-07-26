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    «Вулверхэмптон», «Торино» и «Рейнджерс» одержали победы в квалификации Лиги Европы

    Лига Европы Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Крузейдерс» со счетом 2:0.

    «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон»

    Голы забили Жота (37-я минута) и Рубен Винагре (90).

    Шотландский «Глазго Рейнджерс» обыграл «Прогрес» со счетом 2:0, благодаря забытым мячам Джо Арибо (20) и Шейи Оджо (54).

    «Эспаньол» на своем поле разгромил исландский «Стьярнан» со счетом 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра (49, 57) и Борха Иглесиас (60, 68).

    Итальянский «Торино» не оставил шансов венгерскому «Дебрецену» — 3:0.

    Андреа Белотти реализовал пенальти на 20-й минуте, а еще по мячу забили Кристиан Ансальди (42) и Симоне Дзадза (90).

    Напомним, что Ансальди известен российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

    В других встречах игрового дня «Заря» в гостях переиграла «Будучность» (3:1), «Домжале» на своем поле сыграл вничью с «Мальме» (2:2), «Страсбур» одержал домашнюю победу над «Маккаби» (3:1).

    Ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 1 августа. 0

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