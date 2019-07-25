«Спартак» отказался от трансфера Перейро

После длительных переговоровотказался от покупки полузащитника

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «красно-белые» уже вышли из переговоров.

Трансфер сорвался из-за агента футболиста Пако Касаля, который всячески затягивал переговоры. Накануне ПСВ в очередной раз потребовал от Касаля ответа, но в итоге поведение агента привело к тому, что терпение «Спартака» подошло к концу.

В то же время стало известно, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн улетел в одну из европейских стран на переговоры с другим потенциальным новичком «Спартака», который также играет в полузащите. 0