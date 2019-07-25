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    «Спартак» отказался от трансфера Перейро

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    После длительных переговоров «Спартак» отказался от покупки полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

    Гастон Перейро
    Гастон Перейро

    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «красно-белые» уже вышли из переговоров.

    Трансфер сорвался из-за агента футболиста Пако Касаля, который всячески затягивал переговоры. Накануне ПСВ в очередной раз потребовал от Касаля ответа, но в итоге поведение агента привело к тому, что терпение «Спартака» подошло к концу.

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