«Ювентус» — «Интер»: счет в матче 1:1(4:3 по пенальти), обзор голов

Туринскийобыграл миланскийв серии послематчевых пенальти.

Счет в матче открыл Маттейс де Лигт, который переправил мяч в сетку собственных ворот после углового в исполнении футболистов «Интера». Это случилось на 10 минуте встречи. Таким образом, первая половина игры закончилась со счетом 0:1 в пользу «нерадзурри».

Сравнять счет «Ювентус» сумел лишь во втором тайме. На 68 минуте Криштиану Роналду пробил со штрафного и не без помощи рикошета поразил цель. К слову, это был второй гол португальца на турнире.

Основное время поединка завершилось вничью, поэтому футболистам пришлось бить пенальти. Счет в серии составил 4:3 в пользу «бьянконери». Отметить нужно второго вратаря «зебр» Джанлуиджи Буффона, который отразил три 11-метровых удара.

4 августа «Интер» встретится с «Тоттенхэмом», а «Ювентус» сыграет с мадридским «Атлетико» 10 августа. 0