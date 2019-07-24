ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлСюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»
  • 18:12
    • «Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта в зимнее межсезонье
  • 17:26
    • Хавбек «Лацио» близок к переходу в «МЮ»
  • 17:14
    • Нико Ковач: Лерой Зане — игрок нашей мечты
  • 16:57
    • «Ювентус» одолел «Интер» в матче Международного кубка чемпионов
  • 14:48
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
    Все новости спорта

    «Ювентус» одолел «Интер» в матче Международного кубка чемпионов

    «Ювентус» — «Интер»: счет в матче 1:1(4:3 по пенальти), обзор голов

    Международный кубок чемпионов Серия A Футбол Италии Ювентус Интер Календарь Международного кубка чемпионов
    Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» в серии послематчевых пенальти.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Счет в матче открыл Маттейс де Лигт, который переправил мяч в сетку собственных ворот после углового в исполнении футболистов «Интера». Это случилось на 10 минуте встречи. Таким образом, первая половина игры закончилась со счетом 0:1 в пользу «нерадзурри».

    Сравнять счет «Ювентус» сумел лишь во втором тайме. На 68 минуте Криштиану Роналду пробил со штрафного и не без помощи рикошета поразил цель. К слову, это был второй гол португальца на турнире.

    Основное время поединка завершилось вничью, поэтому футболистам пришлось бить пенальти. Счет в серии составил 4:3 в пользу «бьянконери». Отметить нужно второго вратаря «зебр» Джанлуиджи Буффона, который отразил три 11-метровых удара.

    4 августа «Интер» встретится с «Тоттенхэмом», а «Ювентус» сыграет с мадридским «Атлетико» 10 августа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 21/07/2019 в 12:38
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Бенфика»
  • 1.84
  • Завтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Чертаново» первые очки в сезоне у «Ротора»?
  • «Чертаново» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • БАТЭ и «Русенборг» порадуют голами
  • БАТЭ — «Русенборг». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Решит ли «Ференцварош» вопрос выходом в следующий раунд ЛЧ еще в Венгрии?
  • «Ференцварош» — «Валлетта». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бейл Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июляУйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней 22/07/2019 в 23:030
  • 13:28
    • «Оренбург» сможет принять «Зенит» дома
  • 13:08
    • СМИ: «Краснодар» договорился о трансфере полузащитника «Сент-Этьена»
  • 12:56
    • КОНМЕБОЛ исключила президента Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру 22/07/2019 в 21:210
  • Экспресс дня

  • Чемпион Норвегии окажет сопротивление БАТЭ
  • 4.53
    •
  • 18:15
    • «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород»
  • 16:26
    • Себальос прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»
  • 16:14
    • «Эвертону» интересен лидер «Кристал Пэлас»
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы Вчера в 11:510
  • 10:53
    • Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC
  • 10:36
    • Зарипов планирует играть в хоккей еще два-три года
  • 09:02
    • Полузащитник «Реала» рискует пропустить весь предстоящий сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие