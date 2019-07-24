Игнашевич: Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями после матча св четвертом туре ФНЛ.

Москвичи вели 2:0, но в итоге упустили победу — 2:2.

«Матч получился очень зрелищным, думаю, болельщикам он понравился.

В первом тайме мы не очень грамотно сыграли: получив хорошее преимущество, мы продолжили играть в атакующий футбол.

А нужно было взять мяч под контроль, чтобы оставить первый тайм за нами. Тогда во втором нам было бы полегче.

Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, это футбол, бывает, и такие голы залетают.

Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят, тем, как они выполняют тренерскую установку.

Я вижу с их стороны старание, желание добиться цели, и со своей стороны помогу им ее достичь», — приводит слова Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

После четырех туров черно-белые набрали 10 очков. 0