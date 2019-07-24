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    Игнашевич: Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят

    Торпедо Мордовия ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями после матча с «Мордовией» в четвертом туре ФНЛ.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    Москвичи вели 2:0, но в итоге упустили победу — 2:2.

    «Матч получился очень зрелищным, думаю, болельщикам он понравился.

    В первом тайме мы не очень грамотно сыграли: получив хорошее преимущество, мы продолжили играть в атакующий футбол.

    А нужно было взять мяч под контроль, чтобы оставить первый тайм за нами. Тогда во втором нам было бы полегче.

    Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, это футбол, бывает, и такие голы залетают.

    Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят, тем, как они выполняют тренерскую установку.

    Я вижу с их стороны старание, желание добиться цели, и со своей стороны помогу им ее достичь», — приводит слова Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

    После четырех туров черно-белые набрали 10 очков. 0

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