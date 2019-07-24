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    Черевченко: У «Арсенала» цель одна — выступить в основном турнире Лиги Европы

    Арсенал Тула Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с «Нефтчи».

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    Оружейники впервые в истории участвуют в еврокубках и эта встреча станет для них дебютной.

    «Это большой успех для тульского футбола. Можно сказать, болельщики ждали этого момента всю жизнь. И это случилось.

    Рады за болельщиков: "Арсенал" в Лиге Европы. Но предстоит еще много сделать, чтобы попасть в группу.

    У нас цель одна — выступить в основном турнире Лиги Европы. Понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

    Игра пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало — в 20.00 по московскому времени. 0

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