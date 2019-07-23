Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к матчу третьего тура российской Премьер-лиги с «Тамбовом», сообщает пресс-служба клуба.

«Красно-белые» провели двухчасовую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В общей группе наравне со всеми занимался полузащитник Резиуан Мирзов. Хавбек, ставший игроком «Спартака» на прошлой неделе, активно набирает форму.

Кроме того, без ограничений работает голкипер Александр Селихов, которому в июне успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь «красно-белых» получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

«Спартак» сыграет с «Тамбовом» в Саранске в субботу, 27 июля. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. 0