Гацкан объяснил решение уйти из «Ростова»

Новичок «Крыльев Советов»прокомментировал свой переезд в Самару.

«Конечно, решение было тяжелым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь "Крыльям". Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь.

Цели — добиваться положительных результатов, это самое главное. Ближайшая цель — это следующая игра. Не будем так далеко смотреть. "Крылья Советов" — команда, где играло множество известных футболистов. Тихонов, Бобер, Корниленко и можно много кого назвать. Самара принимала матчи чемпионата мира, так что город на слуху.

Мы 2,5 года работали с Божовичем, выиграли Кубок России, достаточно хорошо знакомы. Мы хорошо общались и понимали друг друга, поэтому, я думаю, проблем у нас не будет. Я знаю его требования, выполнял их в "Ростове", теперь буду стараться делать это в "Крыльях".

Я прошел с "Ростовом" сборы, тренировался, играл и чувствую себя готовым. Нужно просто притереться к команде и понять, как ребята играют. Думаю, это не будет проблемой. Знаю, что Божович предпочитает атакующий футбол. Я моментами смотрел игру "Крыльев" с ЦСКА и целиком — матч с "Арсеналом". Команда сейчас новая, все притрутся друг к другу и все будет хорошо», — приводит слова Гацкана официальный сайт «Крыльев Советов». 0