ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЧто произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • 18:37
    • Неймар — в составе ПСЖ на тур по Китаю
  • 16:06
    • Ефимова проиграла Кинг на 100-метровке брассом на ЧМ
  • 15:35
    • Рылов завоевал серебро ЧМ на дистанции 100 метров на спине
  • 15:24
    • «Челси» обыграл «Барселону» в дебютном матче Гризманна
  • 15:05
    • Экс-игрок «Ростова» перешел в «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Ростов Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа ЦСКА Календарь РПЛ
    Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 3-го тура РПЛ.

    Владислава Безбородова
    Владислава Безбородова

    Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

    На игру также назначены судьи VAR Виталий Мешков и Алексей Сухой. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 28 июля.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

    26 июля (пятница)

    «Динамо» — «Урал»: судья — Павел Кукуян (Сочи);

    27 июля (суббота)

    «Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

    «Тамбов» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород);

    «Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

    28 июля (воскресенье)

    «Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев (Москва);

    «Арсенал» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин (Москва);

    ЦСКА — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), VAR — Виталий Мешков (Дмитров), АVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва);

    29 июля (понедельник)

    «Рубин» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
  • Вчера в 02:10
    •
  • Прогноз
  • ПСВ — «Базель»
  • 2.00
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Линфилд» проходить представителей Фарер?
  • «ХБ Торсхавн» — «Линфилд». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • В Македонии «сухо» не будет
  • «Шкендия» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли команды определить победителя в первой встрече?
  • «Виктория» Пльзень — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру Вчера в 21:210
  • 08:00
    • «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ
  • 19:17
    • Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
  • 19:02
    • Сабитов считает «Локомотив» фаворитом в дерби с ЦСКА
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы 11:510
  • Экспресс дня

  • Сделают ли хороший задел чемпионы Литвы, Армении и Казахстана еще в первой игре?
  • 2.19
    •
  • 18:54
    • Шашков: Выбор «Крыльев» пал на Гацкана из-за громадного опыта
  • 18:15
    • Зырянов: «Спартак» делает ставку на воспитанников, а команда играет непонятно во что
  • 17:55
    • «Ростов» призвал Егорова обратить внимание на слабое судейство в РПЛ
    «Зенит» Футбол Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победилРеакция спортивных СМИ на выездную победу «Зенита» над «Сочи» Вчера в 02:100
  • 17:37
    • Мозгов не отказывался от участия в чемпионате мира
  • 17:22
    • Гризманн считает свой дебют за «Барселону» «смазанным»
  • 17:10
    • Гендиректор «Ахмата» назвал причину отсутствия Глушакова в заявке
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие