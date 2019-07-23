Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
На игру также назначены судьи VAR Виталий Мешков и Алексей Сухой. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 28 июля.
Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур
26 июля (пятница)
«Динамо» — «Урал»: судья — Павел Кукуян (Сочи);
27 июля (суббота)
«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
«Тамбов» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород);
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
28 июля (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев (Москва);
«Арсенал» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин (Москва);
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), VAR — Виталий Мешков (Дмитров), АVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва);
29 июля (понедельник)
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); 0