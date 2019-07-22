«Севилья» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча, прошедшая в Бостоне (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.
В середине первого тайма Нолито забил первый гол матча, а перед перерывом форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги сравнял счет.
На 76-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Жорис Ньяньон.Несмотря на это, «Севилье» удалось одержать победу — решающий гол на 90-й минуте забил нападающий Алехандро Посо.
«Ливерпуль» 25 июля сыграет с лиссабонским «Спортингом» в Нью-Йорке.
Товарищеский матч
«Севилья» — «Ливерпуль» — 2:1 (1:1)
Голы: Нолито, 37 — 1:0; Ориги, 43 — 1:1; Посо, 90 — 2:1Удаление: Ньяньон (Сев), 76