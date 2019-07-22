ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
  • 11:04
    • Хавбек «Спартака» близок к переезду в чемпионат Катара
  • 10:14
    • Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
  • 23:36
    • «Зенит» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:01
    • «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо»
  • 18:53
    • ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен
    Все новости спорта

    «Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль» в товарищеской игре

    «Севилья» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

    Товарищеские матчи Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Севилья
    «Севилья» одержала победу над «Ливерпулем» в товарищеском поединке.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, прошедшая в Бостоне (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

    В середине первого тайма Нолито забил первый гол матча, а перед перерывом форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги сравнял счет.

    На 76-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Жорис Ньяньон.Несмотря на это, «Севилье» удалось одержать победу — решающий гол на 90-й минуте забил нападающий Алехандро Посо.

    «Ливерпуль» 25 июля сыграет с лиссабонским «Спортингом» в Нью-Йорке.

    Товарищеский матч
    «Севилья» — «Ливерпуль» — 2:1 (1:1)
    Голы: Нолито, 37 — 1:0; Ориги, 43 — 1:1; Посо, 90 — 2:1Удаление: Ньяньон (Сев), 76
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
  • 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Виктория» Пльзень — «Олимпиакос»
  • 3.20
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Линкольн» сдастся без боя?
  • «Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Будет ли победа «Арарата» убедительной?
  • «Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Продолжит ли «Линфилд» проходить представителей Фарер?
  • «ХБ Торсхавн» — «Линфилд». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очкиОбзор матчей второго тура чемпионата России Вчера в 23:470
  • 10:30
    • «Реал» предложил ПСЖ 90 миллионов евро и Бейла за Неймара
  • 10:01
    • Шарапова опустилась на пять позиций в рейтинге WTA
  • 10:47
    • Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результатРеакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове Вчера в 02:230
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Юргорден» на третью позицию в Аллсвенскан?
  • 2.60
    •
  • 08:51
    • СМИ: «Лион» согласился продать «Бетису» Фекира
  • 08:35
    • «Порту» сделал предложение форварду «Монако»
  • 08:19
    • Перишич из-за конфликта с Конте может перебраться в АПЛ
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода Вчера в 01:140
  • 08:03
    • «Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль» в товарищеской игре
  • 17:25
    • Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»
  • 23:50
    • Шаронов: Конспекты Бердыева? У меня своя философия
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие