«Порту» сделал предложение форварду «Монако»

сделал предложение нападающему, утверждает Soccer Link.

Фалькао уже выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год. Он провел за португальский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 72 гола и отдал 17 результативных передач. Затем Радамель перебрался в мадридский «Атлетико», откуда в 2013 году и перешел в «Монако».

Отметим, что действующий контракт 33-летнего колумбийца с французским клубом истекает летом 2020 года.

В прошедшем сезоне Фалькао в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах забил 16 голов и сделал две голевые передачи. 0