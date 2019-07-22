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    «Порту» сделал предложение форварду «Монако»

    Трансферы Футбол Франции Монако Португалия Порту
    «Порту» сделал предложение нападающему «Монако» Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link.

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао

    Фалькао уже выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год. Он провел за португальский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 72 гола и отдал 17 результативных передач. Затем Радамель перебрался в мадридский «Атлетико», откуда в 2013 году и перешел в «Монако».

    Отметим, что действующий контракт 33-летнего колумбийца с французским клубом истекает летом 2020 года.

    В прошедшем сезоне Фалькао в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах забил 16 голов и сделал две голевые передачи. 0

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