«Арсенал» — «Фиорентина»: счет матча 3:0, обзор голов

Эдвард Нкетиа
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Встреча, которая прошла в городе Шарлотт, завершилась со счетом 3:0.
Дубль в составе «канониров» оформил Эдвард Нкетиа (15 и 65 минуты), еще один мяч забил Джозеф Уиллок (89).
Для лондонцев это вторая подряд победа на турнире.
Международный кубок чемпионов
«Арсенал» (Англия) — «Фиорентина» (Италия) — 3:0 (1:0)
Голы: Нкетиа, 15 (1:0). Нкетиа, 66 (2:0). Уиллок, 89 (3:0)«Арсенал»: Мартинес (Лено, 46), Монреаль (Томпсон, 80), Колашинац (Ляказетт, 46), Чемберс (Мхитарян, 63), Мустафи (Мартинелли, 80), Дженкинсон (Медли, 80), Бертон (Джака, 80), Олайинка (Уиллок, 63), Сака (Папастатопулос, 63), Нкетиа (Мэйтланд-Найлс, 80), Нелсон (Езил, 80)«Фиорентина»: Дронговски (Терраччано, 46), Раньери (Миленкович, 72), Терзич (Баэс, 72), Чеккерини (Христов, 83), Венути (Белоко, 84), Кристофоро (Коффи, 84), Кастровилли (Журковски, 46), Сапонара (Эйсерик, 72), Бенасси (Ганцко, 72), Влахович (Симеоне, 72), Соттиль (Лакти, 84)Предупреждения: Сапонара, 43. Терраччано, 56. Мхитарян, 64. Мэйтланд-Найлс, 82. Джака, 90+1
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Реалом» (24 июля), а «Фиорентина» — с «Бенфикой» (25 июля). 0