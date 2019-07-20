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    Соболев: «Арсенал» нас полностью переиграл в первом тайме

    Крылья Советов Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев поделился мнением об игре 2-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:3).

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Я просто взял и решил пробить через себя. Когда пошла подача, думал бить головой, но потом увидел, что мяч летит слишком высоко, поэтому поменял решение.

    Можно сказать, на уровне рефлексов. Ни на Роналду, ни на кого-то еще не смотрел, когда отрабатывал это.

    Если честно, мы полностью провалили первый тайм. Тула полностью нас переиграла.

    Во втором тайме мы немного доминировали 30-35 минут, но пропустили мяч, после чего сразу забили второй. Могли забить третий, но не получилось.

    Конечно, обменял бы свой гол на победу и даже на ничью, ведь даже такие забитые мячи не приносят очки.

    Пока не думаю о вызове в национальную команду. Какая мне сборная еще? Прошло лишь два тура, мои голы пока ничего не значат.

    Ребята в команде не подкалывают насчет сборной. Буду забивать регулярно — возможно, будут что-то говорить», — подытожил Соболев в интервью «Чемпионату».

    В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Ростовом» 28 июля, «Крылья Советов» днем ранее на выезде встретятся с «Уфой». 0

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