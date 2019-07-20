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    «Крылья Советов» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд

    «Крылья Советов» — «Арсенал» Тула: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    «Крылья Советов» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ, который пройдет сегодня, 20 июля, в Самаре.

    Форма команд на игру
    Форма команд на игру

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Комбаров, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудорие.

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    На победу «Крыльев» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,10, а на победу «Арсенала» — 3,46.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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