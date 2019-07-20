«Крылья Советов» — «Арсенал» Тула: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Форма команд на игру
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«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Комбаров, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудорие.
Начало встречи — в 16:30 мск.
На победу «Крыльев» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,10, а на победу «Арсенала» — 3,46.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0