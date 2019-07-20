«Крылья Советов» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 20 июля 2019 года

В рамках второго тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» будут принимать «Арсенал». Встреча пройдет 20 июля на «Самара Арене». Начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Арсенал».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов», которые прошлый сезон провели неудачно, сумев сохранить прописку в РПЛ лишь в стыковых матчах (обыгран был «Нижний Новгород»), в рамках предсезонной подготовки провели четыре матча.

Подопечные Миодрага Божовича уступили «Банику» (0:1) и «Хайдуку» (1:2), а также обыграли «Целе» (2:1) и «Краснодар» (2:1).

Старт нового сезона выдался для «Крыльев» весьма успешным. На своем поле команда со счетом 2:0 обыграла московский ЦСКА. Дублем у победителей во втором тайме отметился Александр Соболев (второй мяч он провел с пенальти).

Эта победа позволила «Крыльям» возглавить таблицу чемпионата России после первого тура.

«Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал», который прошлый чемпионат РПЛ завершил на шестом месте, в рамках предсезонной подготовки провел пять контрольных матчей.

Подопечные Игоря Черевченко сперва разгромно проиграли «Авангарду» из Курска 0:4. Однако после этого «оружейники» провели четыре матча без поражений. Сначала «Арсенал» сыграл вничью с «Лучом» 0:0, затем выиграл у клуба «Вакер Инсбрук» (1:3), после чего расписал две мировые — с «Пршибрам» (0:0) и «Зальцбургом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — отличился Гия Григалава.

Отметим, что в последних четырнадцати матчах в РПЛ «Арсенал» потерпел только одно поражение.

Прогноз

На победу «Крыльев» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,53, на ничейный результат — 3,08, а на выездной успех «Арсенала» — 3,07.

Ранее команды четыре раза встречались в рамках РПЛ и «Арсенал» выиграл три матчах с сухим счетом (2:0 в 2017 году, 4:0 и 1:0 в прошлом сезоне). Еще одна встреча завершилась вничью 1:1.

Наш прогноз на матч — «Крылья» не проиграют и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,64.

Также можно поставить на то, что «Крылья» забьют дома — 1,45 на индивидуальный тотал хозяев больше 0,5. 0