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    Евсеев: Исполнители, мастера у «Краснодара» были лучше

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3), в котором его команда вела со счетом 2:0.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Мы пропустили быстрый мяч, если отталкиваться от второго тайма, который послужил сопернику стимулом.

    Допингом, чтобы исправить ситуацию. Получается, что соперник воспользовался этим шансом, нагнетал давление.

    Безусловно, забивая два мяча в первой игре (2:3 с "Уралом"), два мяча — во второй и пропуская по три мяча...

    Получается, если хочешь выиграть, то надо по четыре забивать. Конечно, это много.

    Оборонительная линия у нас: Табидзе — Пуцко — Йокич. Или Табидзе — Аликин — Йокич. В том году они не играли в этом сочетании, поэтому мы ищем. Но, опять же, это зависит не от трех центральных защитников, а ото всей команды.

    Исполнители, мастера у соперника были лучше. Если у нас в рублевом, то у них — в валютном эквиваленте игроки. Другой вопрос, что мы позволили им делать на поле», — цитирует Евсеева пресс-служба клуба. 0

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