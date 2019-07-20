Евсеев: Исполнители, мастера у «Краснодара» были лучше

Главный тренер «Уфы»подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против(2:3), в котором его команда вела со счетом 2:0.

«Мы пропустили быстрый мяч, если отталкиваться от второго тайма, который послужил сопернику стимулом.

Допингом, чтобы исправить ситуацию. Получается, что соперник воспользовался этим шансом, нагнетал давление.

Безусловно, забивая два мяча в первой игре (2:3 с "Уралом"), два мяча — во второй и пропуская по три мяча...

Получается, если хочешь выиграть, то надо по четыре забивать. Конечно, это много.

Оборонительная линия у нас: Табидзе — Пуцко — Йокич. Или Табидзе — Аликин — Йокич. В том году они не играли в этом сочетании, поэтому мы ищем. Но, опять же, это зависит не от трех центральных защитников, а ото всей команды.

Исполнители, мастера у соперника были лучше. Если у нас в рублевом, то у них — в валютном эквиваленте игроки. Другой вопрос, что мы позволили им делать на поле», — цитирует Евсеева пресс-служба клуба. 0