Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. На данной стадии турнира от России примет участие. Тульский клуб в соперники получил азербайджанский

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Первый матч пройдет 25 июля в Туле. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

Второй квалификационный раунд Лиги Европы:

«Арарат-Армения» (Армения) — «Линкольн» (Гибралтар)

ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Шкендия» (Северная Македония) — «Дюделанж» (Люксембург)

«Санта-Колома» (Андорра) — «Астана» (Казахстан)

«Слован» Бр (Словакия) — «Фероникели» (Косово)

«Норрчёпинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия)

«Хёугесунн» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

«Лехия» (Польша) — «Брондбю» (Дания)

«Домжале» (Словения) — «Мальмё» (Швеция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан)

АЕК (Кипр) — «Левски» (Болгария)

«Види» (Венгрия) — «Вадуц» (Лихтенштейн)

«Мольде» (Норвегия) — «Чукарички» (Сербия)

«Торино» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия)

«Легия» (Польша) — КуПС (Финляндия)

«Габала» (Азербайджан) — «Динамо» Тб (Грузия)

«Абердин» (Шотландия) — «Чихура» (Грузия)

«Эспаньол» (Испания) — «Стьярнан» (Исландия)

«Утрехт» (Нидерланды) — «Зриньски» ( Босния и Герцеговина)

«Йени Малатьяспор» (Турция) — «Олимпия» Л (Словения)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург)

ДАК 1904 (Словакия) — «Атромитос» (Греция)

«Пюник» (Армения) — «Яблонец» (Чехия)

«Будучность» (Черногория) — «Заря» (Украина)

«Вентспилс» (Латвия) — «Гзира Юнайтед» (Мальта)

«Страсбург» (Франция) — «Маккаби» Х (Израиль)

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

«Млада Болеслав» (Чехия) — «Ордабасы» (Казахстан)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Аполлон» Л (Кипр)

«Флора» (Эстония) — «Айнтрахт» Ф (Германия)

«Женесс» (Люксембург) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)

«Гонвед» (Венгрия) — «Университатя» Кр (Румыния)

«Алашкерт» (Армения) — «Стяуа» (Румыния)

«Шахтёр» С (Беларусь) — «Эсбьерг» (Дания)

«Локомотив» Пл (Болгария) — «Спартак» Тр (Словакия)

«Коннас Куэй» (Уэльс) — «Партизан» (Сербия)

«Партизани» (Албания) — «Шериф» (Молдавия)

«Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан)

ЦСКА С (Болгария) — «Осиек» (Хорватия)

«Пяст» (Польша) — «Рига» (Латвия)

«Люцерн» (Швейцария) — КИ «Клаксвик» (Фарерские острова)

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Судува» (Литва)

«Арис» (Греция) — АЕЛ (Кипр)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Хеккен» (Швеция)

«Антверпен» (Бельгия) — «Вииторул» (Румыния)

«Валюр» (Исландия) — «Лудогорец» (Болгария). 0