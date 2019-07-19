Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Первый матч пройдет 25 июля в Туле. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.
Второй квалификационный раунд Лиги Европы:
«Арарат-Армения» (Армения) — «Линкольн» (Гибралтар)
ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Шкендия» (Северная Македония) — «Дюделанж» (Люксембург)
«Санта-Колома» (Андорра) — «Астана» (Казахстан)
«Слован» Бр (Словакия) — «Фероникели» (Косово)
«Норрчёпинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия)
«Хёугесунн» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
«Лехия» (Польша) — «Брондбю» (Дания)
«Домжале» (Словения) — «Мальмё» (Швеция)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан)
АЕК (Кипр) — «Левски» (Болгария)
«Види» (Венгрия) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
«Мольде» (Норвегия) — «Чукарички» (Сербия)
«Торино» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия)
«Легия» (Польша) — КуПС (Финляндия)
«Габала» (Азербайджан) — «Динамо» Тб (Грузия)
«Абердин» (Шотландия) — «Чихура» (Грузия)
«Эспаньол» (Испания) — «Стьярнан» (Исландия)
«Утрехт» (Нидерланды) — «Зриньски» ( Босния и Герцеговина)
«Йени Малатьяспор» (Турция) — «Олимпия» Л (Словения)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург)
ДАК 1904 (Словакия) — «Атромитос» (Греция)
«Пюник» (Армения) — «Яблонец» (Чехия)
«Будучность» (Черногория) — «Заря» (Украина)
«Вентспилс» (Латвия) — «Гзира Юнайтед» (Мальта)
«Страсбург» (Франция) — «Маккаби» Х (Израиль)
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
«Млада Болеслав» (Чехия) — «Ордабасы» (Казахстан)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Аполлон» Л (Кипр)
«Флора» (Эстония) — «Айнтрахт» Ф (Германия)
«Женесс» (Люксембург) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)
«Гонвед» (Венгрия) — «Университатя» Кр (Румыния)
«Алашкерт» (Армения) — «Стяуа» (Румыния)
«Шахтёр» С (Беларусь) — «Эсбьерг» (Дания)
«Локомотив» Пл (Болгария) — «Спартак» Тр (Словакия)
«Коннас Куэй» (Уэльс) — «Партизан» (Сербия)
«Партизани» (Албания) — «Шериф» (Молдавия)
«Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан)
ЦСКА С (Болгария) — «Осиек» (Хорватия)
«Пяст» (Польша) — «Рига» (Латвия)
«Люцерн» (Швейцария) — КИ «Клаксвик» (Фарерские острова)
«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Судува» (Литва)
«Арис» (Греция) — АЕЛ (Кипр)
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Хеккен» (Швеция)
«Антверпен» (Бельгия) — «Вииторул» (Румыния)
«Валюр» (Исландия) — «Лудогорец» (Болгария). 0