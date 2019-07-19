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    Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

    Лига Европы Футбол России Арсенал Тула Календарь Лиги Европы
    Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. На данной стадии турнира от России примет участие «Арсенал». Тульский клуб в соперники получил азербайджанский «Нефтчи».

    Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
    Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

    Первый матч пройдет 25 июля в Туле. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

    Второй квалификационный раунд Лиги Европы:

    «Арарат-Армения» (Армения) — «Линкольн» (Гибралтар)
    ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
    «Шкендия» (Северная Македония) — «Дюделанж» (Люксембург)
    «Санта-Колома» (Андорра) — «Астана» (Казахстан)
    «Слован» Бр (Словакия) — «Фероникели» (Косово)
    «Норрчёпинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия)
    «Хёугесунн» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
    «Лехия» (Польша) — «Брондбю» (Дания)
    «Домжале» (Словения) — «Мальмё» (Швеция)
    «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан)
    АЕК (Кипр) — «Левски» (Болгария)
    «Види» (Венгрия) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
    «Мольде» (Норвегия) — «Чукарички» (Сербия)
    «Торино» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия)
    «Легия» (Польша) — КуПС (Финляндия)
    «Габала» (Азербайджан) — «Динамо» Тб (Грузия)
    «Абердин» (Шотландия) — «Чихура» (Грузия)
    «Эспаньол» (Испания) — «Стьярнан» (Исландия)
    «Утрехт» (Нидерланды) — «Зриньски» ( Босния и Герцеговина)
    «Йени Малатьяспор» (Турция) — «Олимпия» Л (Словения)
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург)
    ДАК 1904 (Словакия) — «Атромитос» (Греция)
    «Пюник» (Армения) — «Яблонец» (Чехия)
    «Будучность» (Черногория) — «Заря» (Украина)
    «Вентспилс» (Латвия) — «Гзира Юнайтед» (Мальта)
    «Страсбург» (Франция) — «Маккаби» Х (Израиль)
    «Вулверхэмптон» (Англия) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
    «Млада Болеслав» (Чехия) — «Ордабасы» (Казахстан)
    «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Аполлон» Л (Кипр)
    «Флора» (Эстония) — «Айнтрахт» Ф (Германия)
    «Женесс» (Люксембург) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)
    «Гонвед» (Венгрия) — «Университатя» Кр (Румыния)
    «Алашкерт» (Армения) — «Стяуа» (Румыния)
    «Шахтёр» С (Беларусь) — «Эсбьерг» (Дания)
    «Локомотив» Пл (Болгария) — «Спартак» Тр (Словакия)
    «Коннас Куэй» (Уэльс) — «Партизан» (Сербия)
    «Партизани» (Албания) — «Шериф» (Молдавия)
    «Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан)
    ЦСКА С (Болгария) — «Осиек» (Хорватия)
    «Пяст» (Польша) — «Рига» (Латвия)
    «Люцерн» (Швейцария) — КИ «Клаксвик» (Фарерские острова)
    «Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Судува» (Литва)
    «Арис» (Греция) — АЕЛ (Кипр)
    «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Хеккен» (Швеция)
    «Антверпен» (Бельгия) — «Вииторул» (Румыния)
    «Валюр» (Исландия) — «Лудогорец» (Болгария). 0

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