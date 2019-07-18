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    «Спартак» и ЦСКА предлагают 10 миллионов за румынского форварда

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    Московские «Спартак» и ЦСКА претендуют на румынского нападающего «Интера» Джордже Пушкаша.

    Джордже Пушкаш
    Джордже Пушкаш

    Как утверждает Corriere dello Sport, оба российских клуба уже сделали «Интеру» предложение и готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

    В то же время время издание отмечает, что сам Пушкаш не горит желанием переезжать в Россию и хотел бы остаться в Италии или перейти в другой ведущий европейский чемпионат.

  • ЦСКА заинтересован в нападающем «Интера»
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    • Прошлый сезон Пушкаш провел в Серии В в составе «Палермо». На счету румына 9 голов и 3 ассиста в 33 матчах.

    В составе сборной Румынии форвард провел 8 матчей, в которых забил 4 гола. 0

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