«Спартак» и ЦСКА предлагают 10 миллионов за румынского форварда

Московскиепретендуют на румынского нападающего

Как утверждает Corriere dello Sport, оба российских клуба уже сделали «Интеру» предложение и готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

В то же время время издание отмечает, что сам Пушкаш не горит желанием переезжать в Россию и хотел бы остаться в Италии или перейти в другой ведущий европейский чемпионат.

Прошлый сезон Пушкаш провел в Серии В в составе «Палермо». На счету румына 9 голов и 3 ассиста в 33 матчах.

В составе сборной Румынии форвард провел 8 матчей, в которых забил 4 гола. 0