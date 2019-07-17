«Сампдория» арендует у «Зенита» Ригони

Полузащитникперейдет в утверждает «Фонтанка».

По информации источника, годичная аренда Ригони обойдется генуэзцам в один миллион евро с пунктом о выкупе в размере 9-11 миллионов.

Отмечается, что в услугах аргентинца лично заинтересован главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо.

Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за питерский клуб игрок провел 42 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

Первую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Аталанте». Зимой он вернулся в питерский клуб. 0