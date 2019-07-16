«Црвена Звезде» — «Судува»: счет матча 2:1, обзор голов

Сербскаяв ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов одержала победу над литовской(2:1) и вышла в следующую стадию турнира.

В первом матче противостояния была зафиксирована ничья — 0:0 Победу сербскому клубу в ответной игре принесли голы Ричмонда Боакье и Марко Марина.

Во втором круге квалификации ЛЧ «Црвена Звезда» сыграет с финским ХИКом, который по сумме двух матчей был сильнее фарерского «ХБ Торнсхавна» (3:0, 2:2).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд «Црвена Звезда» (Сербия) — «Судува» (Литва) — 2:1 (2:0) Голы: Бен Набуан, 4 (1:0). Марин, 29 (2:0). Топчагич, 90+6 (2:1)Удаление: Гобелич (Црвена Звезда), 60Первый матч: 0:0

В другом матче дня валлийский «Нью-Сейнтс» на выезде обыграл клуб из Косово «Ферроникели» (1:0) и прошел дальше, т.к. первая игра завершилась результативной ничьей (2:2).

Также первый раунд отбора ЛЧ за счет выездных голов преодолела мальтийская «Валлетта», сыгравшая дома вничью с люксембуржским «Дюделанжем» 1:1, после выездных 2:2. 0