«Тоттенхэм» готов вернуть в свой состав Бейла

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении в свой состав вингера, сообщает Marca.

Как стало известно изданию, «шпоры» готовы заплатить за трансфер валлийца 50-60 миллионов евро, о чем уведомили руководство «сливочных».

При этом лондонцы смогут платить футболисту лишь половину от размера его зарплаты в «Реале», которая составляет 17 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что Зинедин Зидан не видит Бейла в составе своей команды, поэтому мадридцы готовы с ним расстаться.

Бейл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма», за который выступал на протяжении шести сезонов. В общей сложности в составе «Реала» вингер провел 231 матч и забил 102 мяча. 0