Декампо: Пенальти «Локо» был не совсем чистый

Тренер «Рубина»прокомментировал ничью с(1:1) в 1-м туре чемпионата России.

«Да, "Локомотив" изначально владел инициативой. У нас было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. Таких, как братья Миранчуки, например. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справиться и забить ответный гол.

Пенальти? Для команды это хорошо. Но это была ситуация, когда не должно было быть пенальти. Я так понимаю, что это не совсем "чистый" пенальти.

Почему Кварацхелию с первых минут не выпустили? Помимо того, что на него было дополнительное давление, он физически не готов на 90 минут», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0