ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Динамо»РПЛ. «Динамо» упустил победу в Туле, «Спартак» принимает «Сочи»
  • 19:34
    • Синиша Михайлович покинул пост тренера «Болоньи» из-за лейкемии
  • 18:26
    • Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Уфой»
  • 18:08
    • «Спартак» и «Сочи» огласили составы
  • 18:01
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
  • 17:46
    • «Рубин» объявил о трансфере Старфельта
    Все новости спорта

    Синиша Михайлович покинул пост тренера «Болоньи» из-за лейкемии

    Болонья Серия A Футбол Италии Светская жизнь Между тем Календарь Серии А
    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подал в отставку со своего поста по состоянию здоровья, сообщает Daily Mail.

    Синиша Михайлович
    Синиша Михайлович

    50-летний серб на специальной пресс-конференции сообщил, что болен лейкемией. Ему предстоит пройти длительный и тяжелый курс лечения.

    «К сожалению, а может и к счастью, мы провели несколько тестов и обнаружили некоторые аномалии, которых не было четыре месяца назад.

    У меня был лишь жар, и самое сложное было убедить мою жену, что это правда: у меня лейкемия.

    Я всю ночь плакала, у меня все еще слезы в глазах, но я не боюсь. Я пойду в больницу, и я не могу дождаться начала боя за свое здоровье. Я объяснил своим игрокам, что буду бороться за победу, так как научил их играть на поле.

    Я справлюсь с этим вызовом, без сомнения. Я хочу поблагодарить всю "Болонью" за то, что она заставила меня понять, что я член семьи — они понадобятся мне, чтобы выиграть эту битву. Но мне также нужно, чтобы люди не плакали из-за меня. Я не хочу жалости.

    Мой отец умер от рака, поэтому я всегда проверяюсь регулярно. Если бы мы не проводили эти тесты, я бы не показывал никаких симптомов в течение года.

    Никто из нас не должен думать, что мы неуязвимы. Все мы думаем: "Это не произойдет со мной", но когда это происходит, это всегда большой шок.

    Ваша единственная надежда — предвидеть это, потому что есть большая разница, когда вы обнаружите это — через два месяца или через год.

    Поэтому, если я, как известный человек, смогу пройти через это, я надеюсь, что это поможет другим проверить себя и свое здоровье, подготовиться и понять, что это может случиться с кем угодно. Я был совершенно здоров во всех отношениях, и все же я здесь.

    Это меняет вашу жизнь в одно мгновение. От кошмара можно проснуться, но когда в течение нескольких дней вы просыпаетесь и понимаете, что это не кошмар, это реально.

    Я надеюсь, что после победы в этой битве я смогу обсудить это со всеми вами и вспомнить этот период.

    Ничто не давалось мне просто в жизни — мне пришлось бороться за все. Я буду бороться с этим», — заявил он..

    В свою очередь итальянский клуб сообщил, что Михайлович вернется на свою должность, как только он посчитает это нужным.

    По пессимистичным оценкам, ремиссия после лейкемии наблюдается у каждого третьего больного, а полностью выздоравливает каждый шестой.

    Михайлович — двукратный чемпион Италии и победитель Кубка европейских чемпионов-1991. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»
  • 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Оренбург»
  • 1.65
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» успешно стартовать в сезоне?
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Продолжит «Реал Солт-Лэйк» домашнюю удачную серию?
  • «Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Найдет ли Федерер противоядие от стабильной игры Джоковича?
  • Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Янис Хаджи Футбол Наследник «Карпатского Марадоны»Кто такой Янис Хаджи? 05:150
  • 16:30
    • Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии
  • 16:14
    • Защитник «Ливерпуля» перенес операцию на руке
  • 15:57
    • Синхронистка Колесниченко завоевала золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта
    Радость тульского «Арсенала» Футбол Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»«Оружейников» спас блестящий удар Гии Григалавы 00:520
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» победой новый сезон РПЛ?
  • 2.76
    •
  • 19:58
    • «Енисей» уступил «Чертаново»
  • 19:49
    • Мурильо подписал контракт с «Сампдорией»
  • 19:16
    • «Торпедо» обыграло «Балтику», «Химки» разгромили «Авангард»
    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Теннис Уимблдон. Федерер оказался сильнее Надаля, в финале швейцарца ждет ДжоковичОбзор 11-го соревновательного дня на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:180
  • 15:16
    • «СКА-Хабаровск» вдевятером удержал вничью в матче со «Спартаком-2»
  • 11:17
    • Анюков вернулся в «Крылья Советов»
  • 10:03
    • «Шанхай Шеньхуа» готовит улучшенное предложение «Спартаку» по Фернандо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие