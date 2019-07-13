Синиша Михайлович покинул пост тренера «Болоньи» из-за лейкемии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подал в отставку со своего поста по состоянию здоровья, сообщает Daily Mail

50-летний серб на специальной пресс-конференции сообщил, что болен лейкемией. Ему предстоит пройти длительный и тяжелый курс лечения.

«К сожалению, а может и к счастью, мы провели несколько тестов и обнаружили некоторые аномалии, которых не было четыре месяца назад.

У меня был лишь жар, и самое сложное было убедить мою жену, что это правда: у меня лейкемия.

Я всю ночь плакала, у меня все еще слезы в глазах, но я не боюсь. Я пойду в больницу, и я не могу дождаться начала боя за свое здоровье. Я объяснил своим игрокам, что буду бороться за победу, так как научил их играть на поле.

Я справлюсь с этим вызовом, без сомнения. Я хочу поблагодарить всю "Болонью" за то, что она заставила меня понять, что я член семьи — они понадобятся мне, чтобы выиграть эту битву. Но мне также нужно, чтобы люди не плакали из-за меня. Я не хочу жалости.

Мой отец умер от рака, поэтому я всегда проверяюсь регулярно. Если бы мы не проводили эти тесты, я бы не показывал никаких симптомов в течение года.

Никто из нас не должен думать, что мы неуязвимы. Все мы думаем: "Это не произойдет со мной", но когда это происходит, это всегда большой шок.

Ваша единственная надежда — предвидеть это, потому что есть большая разница, когда вы обнаружите это — через два месяца или через год.

Поэтому, если я, как известный человек, смогу пройти через это, я надеюсь, что это поможет другим проверить себя и свое здоровье, подготовиться и понять, что это может случиться с кем угодно. Я был совершенно здоров во всех отношениях, и все же я здесь.

Это меняет вашу жизнь в одно мгновение. От кошмара можно проснуться, но когда в течение нескольких дней вы просыпаетесь и понимаете, что это не кошмар, это реально.

Я надеюсь, что после победы в этой битве я смогу обсудить это со всеми вами и вспомнить этот период.

Ничто не давалось мне просто в жизни — мне пришлось бороться за все. Я буду бороться с этим», — заявил он..

В свою очередь итальянский клуб сообщил, что Михайлович вернется на свою должность, как только он посчитает это нужным.

По пессимистичным оценкам, ремиссия после лейкемии наблюдается у каждого третьего больного, а полностью выздоравливает каждый шестой.

Михайлович — двукратный чемпион Италии и победитель Кубка европейских чемпионов-1991. 0