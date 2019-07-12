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    Кудряшов стал игроком «Сочи»

    Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Защитник сборной России Федор Кудряшов официально стал футболистом ФК «Сочи», сообщает клубная пресс-служба.

    Федор Кудряшов
    Федор Кудряшов

    Футболист перешел в сочинскую команду на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что контракт защитника может быть рассчитан на 1 сезон.

    В сезоне-2018/19 футболист выступал за турецкий «Истанбул», куда перешел в феврале 2019 года. В чемпионате Турции россиянин провел 8 игр, в которых забил 1 гол.

    Также состав сочинского клуба пополнил нападающий сборной Армении Александр Карапетян.

    Карапетян перебрался в Сочи из люксембургского «Прогреса», где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 встречах.

    За сборную Армении форвард провел 8 игр и забил 4 мяча.

    В сезоне-2019/20 «Сочи» дебютирует в РПЛ. В сезоне-2018/19 клуб стал вторым в первенстве ФНЛ и завоевал прямое повышение. 0

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