Кудряшов стал игроком «Сочи»

Защитник сборной Россииофициально стал футболистом, сообщает клубная пресс-служба

Футболист перешел в сочинскую команду на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что контракт защитника может быть рассчитан на 1 сезон.

В сезоне-2018/19 футболист выступал за турецкий «Истанбул», куда перешел в феврале 2019 года. В чемпионате Турции россиянин провел 8 игр, в которых забил 1 гол.

Также состав сочинского клуба пополнил нападающий сборной Армении Александр Карапетян.

Карапетян перебрался в Сочи из люксембургского «Прогреса», где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 встречах.

За сборную Армении форвард провел 8 игр и забил 4 мяча.

В сезоне-2019/20 «Сочи» дебютирует в РПЛ. В сезоне-2018/19 клуб стал вторым в первенстве ФНЛ и завоевал прямое повышение. 0