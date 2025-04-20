2-й таймЛокомотив — Пари ННОнлайн
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    «Арсенал» одолеет «Ипсвич», «Байер» обыграет «Санкт-Паули»

    Экспресс дня 20 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Микель Артета
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Германии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    Футбол. Чемпионат России

    ЦСКА в таблице РПЛ находится на 4-й позиции. У команды 47 очков по итогам 24-х матчей. Армейцы одержали 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

    В РПЛ у красно-синих впечатляющая выигрышная серия. Ранее клуб одержал в лиге пять побед кряду. У хозяев будет решительный настрой. ЦСКА по силам завоевать очередные три очка.

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  • 12/04/2025

    • «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке. Вылет в Первую лигу команде не угрожает. Скорее всего, самарский клуб в следующем сезоне продолжит играть в элитном дивизионе.

    Календарь и таблица РПЛ

    В предстоящем матче букмекеры склоняются к победе ЦСКА. В первом круге армейцы оказались сильнее. Московская команда победила в Самаре со счетом 4:2.

    Ставка: Обе не забьют за 1.79.

    «Ипсвич Таун» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ипсвич Таун» всеми силами пытается остаться в АПЛ. Сейчас клуб идет на 18-м месте в таблице. Набрано 21 очко в 32-х матчах.

    В апреле «Ипсвич Таун» из трех матчей выиграл один. Удачным оказался выезд к «Борнмуту», который закончился важной победой со счетом 2:1. Ранее «Ипсвич» в АПЛ сенсационно отобрал очки в Лондоне у «Челси». Поединок завершился вничью 2:2.

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  • 10/04/2025

    • «Арсенал» на этой неделе стал полуфиналистом Лиги чемпионов. Команда в 1/4 финала одолела мадридский «Реал». «Канониры» готовятся ко встрече в приподнятом настроении.

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    В поединке первого круга «Арсенал» дома взял верх над «Ипсвичем» со счетом 1:0. Как будет на этот раз? Букмекеры уверены в победе «канониров». Вряд ли «Арсенал» не сможет одолеть одного из аутсайдеров РПЛ.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.41.

    «Санкт-Паули» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Перед «Санкт-Паули» стоит задача не вылететь во вторую Бундеслигу. Сейчас клуб находится на 15-м месте в таблице. Набрано 29 очков в 29 встречах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В текущем месяце «Санкт-Паули» выиграл один матч из двух. 12 апреля команда в гостях взяла верх над «Хольштайн Килем» со счетом 2:1. От зоны вылета «Санкт-Паули» отделяют 7 очков.

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  • 03/04/2025

    • «Байер» второе место в таблице уже не упустит. Однако и догнать «Баварию» вряд ли получится. За пять туров до конца сезона отставание от лидирующего мюнхенского клуба составляет шесть очков. Отыграть их будет очень трудно.

    В поединке первого круга «Байер» дома одолел «Санкт-Паули» со счетом 2:1. Вряд ли сейчас что-то помешает леверкузенцам снова победить. Букмекеры считают, что викторию отпразднуют подопечные Хаби Алонсо.

    Ставка: ТБ 2 за 1.49.

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    Экспресс дня 20 апреля: прогноз и ставка за 3.76, статистика, коэффициенты матча 20.04.202520:30. «Арсенал» одолеет «Ипсвич», «Байер» обыграет «Санкт-Паули»
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