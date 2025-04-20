В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Германии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ЦСКА — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России

ЦСКА в таблице РПЛ находится на 4-й позиции. У команды 47 очков по итогам 24-х матчей. Армейцы одержали 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В РПЛ у красно-синих впечатляющая выигрышная серия. Ранее клуб одержал в лиге пять побед кряду. У хозяев будет решительный настрой. ЦСКА по силам завоевать очередные три очка.

«Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке. Вылет в Первую лигу команде не угрожает. Скорее всего, самарский клуб в следующем сезоне продолжит играть в элитном дивизионе.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче букмекеры склоняются к победе ЦСКА. В первом круге армейцы оказались сильнее. Московская команда победила в Самаре со счетом 4:2.

Ставка: Обе не забьют за 1.79.

«Ипсвич Таун» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ипсвич Таун» всеми силами пытается остаться в АПЛ. Сейчас клуб идет на 18-м месте в таблице. Набрано 21 очко в 32-х матчах.

В апреле «Ипсвич Таун» из трех матчей выиграл один. Удачным оказался выезд к «Борнмуту», который закончился важной победой со счетом 2:1. Ранее «Ипсвич» в АПЛ сенсационно отобрал очки в Лондоне у «Челси». Поединок завершился вничью 2:2.

«Арсенал» на этой неделе стал полуфиналистом Лиги чемпионов. Команда в 1/4 финала одолела мадридский «Реал». «Канониры» готовятся ко встрече в приподнятом настроении.

В поединке первого круга «Арсенал» дома взял верх над «Ипсвичем» со счетом 1:0. Как будет на этот раз? Букмекеры уверены в победе «канониров». Вряд ли «Арсенал» не сможет одолеть одного из аутсайдеров РПЛ.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.41.

«Санкт-Паули» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

Перед «Санкт-Паули» стоит задача не вылететь во вторую Бундеслигу. Сейчас клуб находится на 15-м месте в таблице. Набрано 29 очков в 29 встречах.

Прогнозы и ставки на футбол

В текущем месяце «Санкт-Паули» выиграл один матч из двух. 12 апреля команда в гостях взяла верх над «Хольштайн Килем» со счетом 2:1. От зоны вылета «Санкт-Паули» отделяют 7 очков.

«Байер» второе место в таблице уже не упустит. Однако и догнать «Баварию» вряд ли получится. За пять туров до конца сезона отставание от лидирующего мюнхенского клуба составляет шесть очков. Отыграть их будет очень трудно.

В поединке первого круга «Байер» дома одолел «Санкт-Паули» со счетом 2:1. Вряд ли сейчас что-то помешает леверкузенцам снова победить. Букмекеры считают, что викторию отпразднуют подопечные Хаби Алонсо.

Ставка: ТБ 2 за 1.49.