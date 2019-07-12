Гризманн — пятый в списке самых дорогих футболистов в истории

Новичок «Барселоны»стал пятым в списке самых дорогих футболистов в истории, сообщает AS.

За трансфер французского футболиста каталонцы заплатили 120 миллионов евро — эта сумма прописана в контракте форварда с «Атлетико».

Больше заплатили только за Неймара («Пари Сен-Жермен», 222 млн евро), Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 180 млн), Жуана Фелиша («Атлетико», 127,2 млн) и Филиппе Коутиньо («Барселона», 120 млн).

Трансфер Коутиньо выше в рейтинге, потому что в сделку были включены различные бонусы, которые «Барселона» должна выплачивать бывшему клубу бразильца при выполнении определенных условий.

Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. 0