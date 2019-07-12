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    Официально: Гризманн — игрок «Барселоны»

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    «Барселона» на своем официальном сайте подтвердила переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Француз заключит с каталонцами контракт на пять лет, сумма отступных по которому составила 800 миллионов евро. «Матрасники» получит от «сине-гранатовых» 120 миллионов евро.

    Напомним, что Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с мадридцами был рассчитан до 30 июня 2023 года.

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    • За национальную команду Франции Антуан забил 29 мячей в 72 матчах. В составе сборной он стал чемпионом мира в 2018 году.

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