Официально: Гризманн — игрок «Барселоны»

на своем официальном сайте подтвердила переход нападающего мадридского

Француз заключит с каталонцами контракт на пять лет, сумма отступных по которому составила 800 миллионов евро. «Матрасники» получит от «сине-гранатовых» 120 миллионов евро.

Напомним, что Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с мадридцами был рассчитан до 30 июня 2023 года.

За национальную команду Франции Антуан забил 29 мячей в 72 матчах. В составе сборной он стал чемпионом мира в 2018 году.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

