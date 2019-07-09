Гана — Тунис: счет матча 1:1 (4:5 по пен.), обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 73-й минуте забил тунисский форвард Таа Хенисси.
На 90-й минуте автор гола был заменен на защитника Рами Бедуи, который в компенсированное время отправил мяч в свои ворота, сравняв счет в матче.
В серии пенальти тунисцы оказались точнее. Таким образом сборная Ганы завершила выступление на турнире, а команда Туниса встретится в четвертьфинале со сборной Мадагаскара.
Отметим, для Туниса этот матч стал 4-м подряд на турнире, в котором зафиксирована ничья. Тунисцы свели вничью все 3 матча группового этапа. Тунис до сих пор ни разу не побеждал на Кубке Африки-2019. 0