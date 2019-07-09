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    Тунис по пенальти одолел Гану и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

    Гана — Тунис: счет матча 1:1 (4:5 по пен.), обзор голов

    Кубок Африки-2019 Сборная Туниса Сборная Ганы
    В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Туниса одержала победу над командой Ганы со счетом 1:1 (5:4 по пенальти).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 73-й минуте забил тунисский форвард Таа Хенисси.

    На 90-й минуте автор гола был заменен на защитника Рами Бедуи, который в компенсированное время отправил мяч в свои ворота, сравняв счет в матче.

    В серии пенальти тунисцы оказались точнее. Таким образом сборная Ганы завершила выступление на турнире, а команда Туниса встретится в четвертьфинале со сборной Мадагаскара.

    Отметим, для Туниса этот матч стал 4-м подряд на турнире, в котором зафиксирована ничья. Тунисцы свели вничью все 3 матча группового этапа. Тунис до сих пор ни разу не побеждал на Кубке Африки-2019. 0

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