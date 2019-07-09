Гана — Тунис: счет матча 1:1 (4:5 по пен.), обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Африкиодержала победу надсо счетом 1:1 (5:4 по пенальти).

Фрагмент матча twitter.com/CAF_Online 30 000 Призы по промо WN2019 Играть!

Счет в матче на 73-й минуте забил тунисский форвард Таа Хенисси.

На 90-й минуте автор гола был заменен на защитника Рами Бедуи, который в компенсированное время отправил мяч в свои ворота, сравняв счет в матче.

В серии пенальти тунисцы оказались точнее. Таким образом сборная Ганы завершила выступление на турнире, а команда Туниса встретится в четвертьфинале со сборной Мадагаскара.

Отметим, для Туниса этот матч стал 4-м подряд на турнире, в котором зафиксирована ничья. Тунисцы свели вничью все 3 матча группового этапа. Тунис до сих пор ни разу не побеждал на Кубке Африки-2019. 0