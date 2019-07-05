«Чайка» принесла извинения «всем истинным болельщикам»

Футбольный клуб выступил с официальным сообщением. В нем отмечается, что негативная информационная кампания в адрес клуба была начата околофутбольными группами, а не всеми фанатами «Ростова».

Ранее «Ростов» направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову с просьбой обратить внимание на оскорбительные высказывания в адрес фанатов «желто-синих» со стороны «Чайки».

«Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и с открытым сердцем призываем всех поклонников самого популярного вида спорта поддерживать команды Ростовской области на "Ростов-Арене".

Футбольный клуб "Чайка" работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону.

Мы искренне благодарны всем любителям футбола, жителям Ростова-на-Дону, выразившим поддержку нашему клубу. Мы готовы оказывать максимальную поддержку любым объединениям болельщиков, независимо от места расположения.

Вместе с тем у нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная кампания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК "Чайка". Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю.

ФК "Чайка" с уважением относится к достижениям и положению ФК "Ростов", равно как и к большой армии настоящих болельщиков этого футбольного клуба. Да, мы "Чайка" Песчанокопское. Мы росли поэтапно и добились всего спортивными результатами. Наш хэштэг #ЗаНамиВсяОбласть! И мы уверены, что настоящие любители футбола, поклонники донского спорта поддерживают общие достижения и успехи, помогают пережить трудности и победить невзгоды. Ведь все мы — земляки, ростовчане и за нами наш родной дом — Ростовская область! До встречи на стадионе!», — говорится в сообщении. 0