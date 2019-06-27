ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарС Неймаром или без него. Как может выглядеть «Барселона» в новом сезоне?
  • 19:34
    • Кокорин намерен сделать правильные выводы и не сдаваться
  • 19:10
    • «Локомотив» одержал победу над «Фаставом»
  • 17:59
    • Гаджиев станет президентом клуба «Махачкала»
  • 17:43
    • Демичелис возглавил юношескую команду «Баварии»
  • 17:29
    • Каррера: Решение руководства «Спартака» было неправильным
    Все новости спорта

    Кокорин намерен сделать правильные выводы и не сдаваться

    Между тем Светская жизнь Болельщики Зенит Футбол России
    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, осужденный по делу о драках, в письме обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации.

    Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

  • Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом
  • Читайте по теме

    • В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне», — приводит слова Кокорина «РИА Новости». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам
  • 20/06/2019 в 18:57
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — ЦСКА
  • 1.68
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли нули на табло в матче «Краснодар» — ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Румыния даст бой грозным немцам
  • Германия U21 — Румыния U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Продолжит ли «Краснодар» играть в атакующий футбол?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Кто может возглавить «Ньюкасл»? Три варианта для «сорок»«Ньюкасл» остается без тренера после ухода Бенитеса Вчера в 18:550
  • 14:45
    • Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться
  • 18:12
    • Каррера отказался от предложений из Ирана
  • 15:29
    • «Крылья» вновь арендовали Тимофеева
    Матс Хуммельс Футбол Возвращение Хуммельса в Дортмунд. «Баварию» может ждать разочарованиеМюнхенцы отказались от опытного защитника, которому не хватает скорости Вчера в 12:220
  • Экспресс дня

  • Лига Европы начинает сезон-2019/20
  • 2.82
    •
  • 19:22
    • «Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матче
  • 15:14
    • Зыкова принесла России тридцатое золото Европейских игр-2019
  • 14:59
    • СМИ: «МЮ» отказался от трансфера Магуайра
    Юрген Клопп Футбол Трансферная политика «Ливерпуля». Как терпение помогло выиграть Лигу чемпионовВ мерсисайдском клубе царит уверенность и спокойствие 25/06/2019 в 16:310
  • 14:29
    • Полузащитник «Краснодара» перешел в «Уфу»
  • 14:14
    • «Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Зволле»
  • 12:05
    • «Барселона» подписала голкипера «Валенсии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие