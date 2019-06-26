Исполком РФС не рассматривал расширение числа участников РПЛ

Президент РФСсообщил, что на заседании исполкома РФС не обсуждался вопрос расширения числа участников РПЛ до 18 команд.

«На этом заседании расширение не обсуждалось, только косвенно затрагивалось. Члены исполкома говорили о том, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции. Это та задача, которую перед РФС поставил исполком. Что касается формата, у нас есть комитет профессионального футбола, РПЛ. В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая обсуждает разные форматы первенства. Анализ и оценка еще не завершены. РПЛ обещает, что работа будет завершена на следующей неделе и представлена на исполкоме. Будет обсуждать несколько вариантов.

Информация о том, что РФС уже утвердила переход на 18 клубов, не соответствует действительности. Просто так спонтанно при мне решения приниматься не будут. Должны быть взвешены все за и против. Мне важно, чтобы клубы играли больше и повысилось количество матчей высокой конкуренции. Идея 18 клубов принадлежит Гинеру. Подразумевалась возможность участия в таком формате клубов из других чемпионатов — "Кайрата", БАТЭ и так далее.

Не соглашусь, что это невозможно. Клубы из других национальных ассоциаций могут принимать участие в чемпионатах. Но это непрочное решение для этих клубов. У них есть квота внутри чемпионатов на еврокубки. Простое решение — отказаться от нее ради участия в РПЛ, а дальше как получится. Но готовы ли они к таким изменениям и готовы ли национальные ассоциации их отпустить? Вопрос тут не в разрешении ФИФА или УЕФА.

Если Лига обоснует, что 18 команд — это шаг вперед, может, это решение и будет принято. Возможно ли это с 2020 года? Когда говорим об изменениях, я бы их не откладывал. Считаю, это нужно было делать еще вчера. Но опять все упирается в формат.

Можно ли принять "Кайрат" сразу в РПЛ? Коллеги, это идея по поводу увеличения участников. Мы оставляем за скобками все то, что стояло за этим предложением. Возможность участия клубов других чемпионатов — это вопрос проработки, но мы не этим сейчас занимаемся. Вопрос был поднят так, чтобы дать клубам возможность играть больше», — цитирует Дюкова Sport24. 0