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    «Астон Вилла» усилилась нападающим «Брюгге»

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    Английская «Астон Вилла» пополнила состав нападающим «Брюгге» Весли Мораесом.

    Весли Мораес
    Весли Мораес

    По информации Sky Sports, «Астон Вилла» заплатила за Весли 22 миллиона фунтов.

    Данный трансфер стал рекордным для бирмингемского клуба — он превосходит подписание Даррена Бента, который был приобретен в 2011 году у «Сандерленда» за 18 миллионов фунтов.

    Последние четыре сезона бразилец провел в «Брюгге», с которым завоевал два чемпионства.

    В минувшем сезоне 22-летний Весли отыграл в чемпионате Бельгии 38 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач. 0

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