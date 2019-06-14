«Астон Вилла» усилилась нападающим «Брюгге»

Английскаяпополнила состав нападающим «Брюгге»

По информации Sky Sports, «Астон Вилла» заплатила за Весли 22 миллиона фунтов.

Данный трансфер стал рекордным для бирмингемского клуба — он превосходит подписание Даррена Бента, который был приобретен в 2011 году у «Сандерленда» за 18 миллионов фунтов.

Последние четыре сезона бразилец провел в «Брюгге», с которым завоевал два чемпионства.

В минувшем сезоне 22-летний Весли отыграл в чемпионате Бельгии 38 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач. 0