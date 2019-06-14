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    Бобан стал директором «Милана»

    Милан Серия A Футбол Италии ФИФА Календарь Серии А
    Бывший хорватский футболист Звонимир Бобан покинул пост заместителя генерального секретаря ФИФА и занял пост директора отдела футбола в «Милане».

    Звонимир Бобан
    Звонимир Бобан

    «Ты был частью нашего прошлого, а теперь являешься частью нашего будущего», — говорится в сообщении «Милана» в Twitter.

    «Для меня было большой честью работать над важными проектами, чтобы вернуть ФИФА на свое законное место — вдали от прошлых скандалов и запятнанного имиджа. Оглядываясь назад, я испытываю настоящее чувство удовлетворения от собственного вклада в эти большие перемены за последние три года», — приводит слова Бобана официальный сайт ФИФА.

    Напомним, Бобан выступал за «Милан» в период с 1991 по 2001 годы. 0

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