Бобан стал директором «Милана»

Бывший хорватский футболистпокинул пост заместителя генерального секретаря ФИФА и занял пост директора отдела футбола в

«Ты был частью нашего прошлого, а теперь являешься частью нашего будущего», — говорится в сообщении «Милана» в Twitter.

«Для меня было большой честью работать над важными проектами, чтобы вернуть ФИФА на свое законное место — вдали от прошлых скандалов и запятнанного имиджа. Оглядываясь назад, я испытываю настоящее чувство удовлетворения от собственного вклада в эти большие перемены за последние три года», — приводит слова Бобана официальный сайт ФИФА.

Напомним, Бобан выступал за «Милан» в период с 1991 по 2001 годы. 0