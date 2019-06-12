«МЮ» поборется с «МанСити» за Магуайра

Защитник «Лестера»входит в сферу трансферных интересов, сообщает Sky Sports.

«Лестер» не хотел бы продавать 26-летнего игрока обороны, однако, если переговоры все-таки начнутся, намерен установить цену за Магуайра в размере 80 миллионов фунтов.

Если трансфер состоится на этих условиях, он станет рекордным для защитников. Нынешнее достижение принадлежит «Ливерпулю», купившему Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает омолодить состав, в то время как «Манчестер Сити» ищет замену покинувшему клуб Венсану Компани.

Магуайр выступает за «Лестер» с лета 2017 года. За два сезона он провел за команду 76 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

В составе сборной Англии на его счету 18 матчей, один гол и одна результативная передача. 0