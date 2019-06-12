Черчесов: Знали, что с Кипром будет непросто

Главный тренер сборнойпрокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с(1:0).

«Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника — знали, что будет непросто. Они организованная команда с хорошими игроками, да и побеждать Кипру было нужно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче.

А счет 1:0 — он скользкий, любой стандарт мог иной результат принести. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте. Саранск и Нижний Новгород приняли нас тепло и в прямом, и в переносном смысле. В плюс 30 играли. Но все равно очень рады», — цитирует Черчесова «Чемпионат». 0