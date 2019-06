Сборная Бутана первой прекратила борьбу на ЧМ-2022

Сборнаястала первой командой, которая лишилась шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022.

В первом квалификационном раунде азиатской зоны команда Бутана по сумме двух встреч проиграл сборной Гуама (1:0, 0:5).

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах страны.

