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    Куман: Хотели показать свой лучший футбол, но не получилось

    Сборная Голландии Сборная Португалии Португалия Лига наций
    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение в финале Лиги наций от Португалии (0:1).

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось.

    Возможно, еще не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Впереди нас ждут матчи ЕВРО, и я не могу сказать про своих игроков ничего плохого. Я ими горжусь.

    Сегодня нам до победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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