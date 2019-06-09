Смолов: Кипр качественно на другом уровне, чем Сан-Марино

Нападающий сборной Россиивысказался о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра.

«На самом деле задачи забить побольше не было. Но была установка от тренерского штаба: этот матч — ваша проверка на профессионализм.

В чем заключается этот профессионализм — с первой до последней минуты выкладываешься на все сто. Вне зависимости от того, кто твой соперник.

Объективно жалко всю сборную Сан-Марино. В хорошем смысле! Парни старались, но… С другой стороны, они ведь к этому привыкли, это тоже надо понимать.

При всем к ним уважении, ребята явно выходят на поле без особых иллюзий — хотя и с правильным настроем. Думаю, мы отнеслись к сопернику с должным уважением.

Кипр качественно на другом уровне. Нам точно будет непросто. Да, вроде бы небольшой остров, сборная звезд с неба не хватает.

Но, например, кипрские клубы в еврокубках не так уж и просты — "Спартак" и "Зенит" вам подтвердят. У нас не так много времени на восстановление, надо быстро переключиться.

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Потому что такие матчи, как с Сан-Марино, не то что расхолаживают, просто на них настраиваешься другим образом. Что ж, будем слушать тренера.

Он нам подскажет, как все сделать. Хочется, чтобы болельщики не относились к игре с Кипром как к заранее гарантированному победному зрелищу. Будет тяжелая работа.

Но мы со своей стороны сделаем все, чтобы порадовать людей. Уверен, что в Нижнем Новгороде болельщики придут на стадион и поддержат нас, а их энергия нам передастся и поможет!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0