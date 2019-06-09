Сантуш: Игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами

Главный тренер сборной Португалииподелился мнением о финале Лиги наций​ против команды Голландии​.

«Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. "Аякс" прекрасно выступил в Лиге чемпионов​, среди голландцев есть победители этого турнира. Все это доказывает, что игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами.

Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего — психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам» — приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

Финальная игра турнира состоится сегодня, 9 июня. Начало — в 21:45 по мск. 0