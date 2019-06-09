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    Сантуш: Игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Голландии
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о финале Лиги наций​ против команды Голландии​.

    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш

    «Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. "Аякс" прекрасно выступил в Лиге чемпионов​, среди голландцев есть победители этого турнира. Все это доказывает, что игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами.

    Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего — психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам» — приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

    Финальная игра турнира состоится сегодня, 9 июня. Начало — в 21:45 по мск. 0

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