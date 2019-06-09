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    Роберто Карлос ждет Аргентину в финале Кубка Америки

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    Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, кого видит в финале предстоящего Кубка Америки.

    Роберто Карлос
    Роберто Карлос

    «В финале я жду Аргентину. Месси великолепен, жаль, что ему не так повезло со сборной.

    Но все бывшие игроки, среди которых и я, восхищаются им», — приводит слова Карлоса Marca.

    Также бразилец поделился мнением о проблемах мадридского «Реала» в минувшем сезоне.

    «Мадридский "Реал" много выиграл, и настало время дать шанс другим командам, потому что нельзя постоянно выигрывать.

    В сложный для нас сезон мы завоевали столько же титулов, сколько и "Барселона" с "Ливерпулем", ведь "Реал" — чемпион мира среди клубов, что немаловажно. Пришло время подумать о следующем сезоне.

    С новыми футболистами "Реал" сможет лучше подготовиться к Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубку Испании.

    После череды побед в Лиге чемпионов проще выиграть национальный чемпионат. Сейчас победил "Ливерпуль", но мы станем сильнее.

    "Реал" привык к успехам в Лиге чемпионов и забыл про чемпионат. Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд, поэтому сейчас он хочет сосредоточиться на Ла Лиге», — сказал Роберто Карлос. 0

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