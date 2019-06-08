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    Геркус: Россию не исключат из ЛЧ, если сохраним шестое место в рейтинге

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением возможное неучастие российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Будет ли сделан следующий шаг к еще большей элитарности Лиги чемпионов, чему оппонирует, в частности, испанская лига, а наряду с ней бундеслига и премьер-лига? Думаю, да, хотя и не в такой радикальной форме.

    Приведет ли это к исключению российского футбола из Лиги чемпионов? Нет, если мы будем выступать хорошо и сохранять шестое место в рейтинге УЕФА.

    Но для этого нам нужны хорошие результаты в европейских турнирах. Как этого добиваться на постоянной основе — это повод для отдельного разговора», — приводит слова Геркуса Sport24.ru.

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  • 17/05/2019

    • Напомним, что «Проект 2024» был представлен три месяца назад президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли на заседании руководимой им Европейской клубной ассоциации (ЕКА).

    Согласно проекту в Лиге чемпионов-2024/25, как и сейчас, должны принять участие 32 клуба. Но разбиты они будут не на восемь групп, а на четыре.

    Сразу шесть команд каждой группы (то есть, 24 из 32) должны автоматом сохранять прописку в турнире на следующий сезон.

    Из восьми оставшихся вакансий лишь половина будет заполняться через национальные чемпионаты. Четыре путевки планируется отдать полуфиналистам Лиги Европы. 0

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