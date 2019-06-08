Фонсека подтвердил свой уход в Рому

Главный тренерподтвердил свой переход в

Фонсеку цитирует Football Italia.

«Я действительно счастлив, что ситуация сложилась удачно. Скоро я смогу вылететь в Рим», — отметил тренер.

Накануне авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что «Рома» уже договорилась с «Шахтером» и переходе Фонсеки.

По данным СМИ, римский клуб заплатит «горнякам» 2 миллиона евро отступных. Фонсека подпишет контракт, рассчитанный на три года.

Португальский тренер возглавляет «Шахтер» с 2016 года и трижды приводил донецкий клуб к «золотым дублям» на внутренней арене. 0